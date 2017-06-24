 Usta: Kucka için gidiyorum – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Usta: için gidiyorum

    Usta: Kucka için gidiyorum

    Başkan Muharrem Usta, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

    için henüz Milan yetkilileriyle bire bir temaslarının olmadığını söyleyen Usta, bayramın 1. günü öncelikli olarak Kucka ve sonrasında da birkaç oyuncu için İtalya'da temaslarda bulunacağını belirtti. Stoperde Serdar Taşçı'nın olmazsa olmaz olmadığını ifade eden Usta, "Serdar'ın kulübüyle olan bazı sorunları var. Babasıyla görüşüyoruz. Süreç bayramdan sonra netleşecek gibi ancak bu durum devam ederse alternatiflere yöneleceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:51
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