Trabzon'un Onazi sevgisi
Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi için gelen 4 milyon Euro’luk teklifi reddettiği öğrenildi.
Bordo mavili kulübün, geride kalan sezonda İtalya Seri A ekiplerinden Lazio'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi için bir Çin kulübünden menajerler aracılığı ile 4 milyon Euro'luk teklif geldiği, ancak Trabzonspor yetkililerinin bu rakama sıcak bakmadığı belirtildi.
YANAL DA KALMASINI İSTİYOR
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Onazi'nin takımda kalması yönünde görüş bildirdiği, bunun üzerine yönetimin de oyuncuyu transfer ettiği bedele yakın bir teklif gelmesi nedeniyle menajerleri geri çevirdiği kaydedildi. 2016-17 sezonunda bordo mavili takımda 38 maçta 2 bin 902 dakika süre alan Onazi, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:19
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
YÜZDE 70 YERLİ, YÜZDE 30 YABANCI ORANI GÖZETİLEREK GS BU KADAR BÜYÜK PARALARI YABANCILARA VERECEĞİNE BU PARALARI YIL İÇİNDE PRİM OLARAK MAÇLARDA FUTBOLCULARA VERSE TC. NİN EN BÜYÜĞÜ OLURDU
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Visca teklifi artırıldı
Toplam 6
Yorum
ofliii kim lan bu okadar para onca adam bir kişi için ooolmaaaaaazz.
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
ÖDÜNLENDİRİLEREK GS FUTBOLDA ÇOK YÜKSELEBİLİRDİ. G GS SÜPER LİG, 2 Cİ LİG VE 3 CÜ LİGLERİ TARAMALI FUTBOLCULARI GS YA KAZANDIRMALI. İYİ BİR EĞİTİM VE ANTREMAN SİSTEMİ VE PİRİM SİSTEMİ İLE
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