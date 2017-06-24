 Rodriguez sesleri – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Rodriguez sesleri

    Rodriguez sesleri

    Trabzonspor, Şili’nin Cruz Azul takımında forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlerde bulunuyor. Oyuncunun yaklaşık 3 aydır takip edildiği öğrenildi

    Trabzonspor bir taraftan direkt oynayabilecek isimleri transfer etmeye çalışırken, bir taraftan da kadroda alternatif olması için oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer bu amaçla aldığı Theo Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi'den sonra Şili'nin Cruz Azul takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusu için de girişimlere başladı.

    Azul'un devre arasında transfer ettiği oyuncu için kulübüne 1 milyon euro önermesi beklenen yönetimin futbolcuyu ise yaklaşık 3 aydır takip ettirdiği öğrenildi. Geride kalan sezonda 15 maçta oynayan ve 5 gol atmayı başaran Rodriquez, orta sahanın solunda ve 10 numara mevkilerinde başırı ile oynayabiliyor.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:51
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