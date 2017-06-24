Resmi teklif yok ama...

Adı sıkça transferde anılan Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi için de konuşan Çubukçu, şunları söyledi: "Onazi'ye gelen bir teklif yok, menajerler aracılığıyla bize teklifler yapılabiliyor ama kulübe henüz resmi başvuru yapan olmadı."