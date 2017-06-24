 Resmi teklif yok ama... – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Resmi teklif yok ama...

    Resmi teklif yok ama...
    Adı sıkça transferde anılan Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi için de konuşan Çubukçu, şunları söyledi: "Onazi'ye gelen bir teklif yok, menajerler aracılığıyla bize teklifler yapılabiliyor ama kulübe henüz resmi başvuru yapan olmadı."
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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