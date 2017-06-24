Mas burada çok mutlu

Fırtına'nın devre arasında 1.5 milyon euro'ya aldığı Mas'a Ajax ve Feyenoord talip olduğu belirtiliyordu. Kamp 2 Temmuz'da başlayacak olmasına rağmen erken gelerek 10 gündür tesislerde tek başına çalışan Mas, "Yeni sezona bomba gibi girmek istiyorum. Bu takımda mutluyum ve tekliflerle ilgilenmiyorum" diye konuştu.