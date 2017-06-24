 Mas burada çok mutlu – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Mas burada çok mutlu

    Fırtına'nın devre arasında 1.5 milyon euro'ya aldığı Mas'a Ajax ve Feyenoord talip olduğu belirtiliyordu. Kamp 2 Temmuz'da başlayacak olmasına rağmen erken gelerek 10 gündür tesislerde tek başına çalışan Mas, "Yeni sezona bomba gibi girmek istiyorum. Bu takımda mutluyum ve tekliflerle ilgilenmiyorum" diye konuştu.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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