 Karaduman için mesaj – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Karaduman için mesaj

    Karaduman için mesaj
    Fırtına, eski TBMM başkanlarından Necmettin Karaduman'ı n vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Kulübümüz onur ve divan üyesi, değerli devlet adamı Karaduman'ı kaybettik. 90 yaşında aramızdan ayrılan Sayın Necmettin Karaduman'ı rahmetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun" denildi.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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