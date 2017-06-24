Karaduman için mesaj

Fırtına, eski TBMM başkanlarından Necmettin Karaduman'ı n vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Kulübümüz onur ve divan üyesi, değerli devlet adamı Karaduman'ı kaybettik. 90 yaşında aramızdan ayrılan Sayın Necmettin Karaduman'ı rahmetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun" denildi.