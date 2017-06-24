İbanez ayrılık için gün sayıyor

Karadeniz ekibinde geride kalan sezonda fazla forma şansı bulamayan ve yeni dönemde kadroda düşünülmeyen sol bek oyuncusu Luis İbanez, kendisine kulüp arıyor. Bordo- mavili yönetimin de Arjantinli oyuncuya, transferi konusunda kolaylık sağlanacağını ilettiği ve İbanez'in de daha çok forma şansı bulacağı bir kulübe gitmek istediği belirtildi. 28 yaşındaki Arjantinli savunmacı Trabzonspor formasıyla sadece 9 maçta 541 dakika görev yaptı