 İbanez ayrılık için gün sayıyor – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    İbanez ayrılık için gün sayıyor

    İbanez ayrılık için gün sayıyor
    Karadeniz ekibinde geride kalan sezonda fazla forma şansı bulamayan ve yeni dönemde kadroda düşünülmeyen sol bek oyuncusu Luis İbanez, kendisine kulüp arıyor. Bordo- mavili yönetimin de Arjantinli oyuncuya, transferi konusunda kolaylık sağlanacağını ilettiği ve İbanez'in de daha çok forma şansı bulacağı bir kulübe gitmek istediği belirtildi. 28 yaşındaki Arjantinli savunmacı Trabzonspor formasıyla sadece 9 maçta 541 dakika görev yaptı
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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