"Evet, 3 oyuncu ile ilgileniyoruz"

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Çubukçu, "Kucka ile ilgili bazı gelişmeler var. Net bir şey söylemek zor ama ilgilendiğimiz doğru. Visca'nın bazı istekleri var. Büyük kulüplerde oynama arzusu var. Teknik heyetimiz sıcak bakıyor. Çalışıyoruz. Serdar Taşçı konusunda bir adım önde olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.