 "Evet, 3 oyuncu ile ilgileniyoruz" – Fotomaç – 24 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    "Evet, 3 oyuncu ile ilgileniyoruz"

    "Evet, 3 oyuncu ile ilgileniyoruz"
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Çubukçu, "Kucka ile ilgili bazı gelişmeler var. Net bir şey söylemek zor ama ilgilendiğimiz doğru. Visca'nın bazı istekleri var. Büyük kulüplerde oynama arzusu var. Teknik heyetimiz sıcak bakıyor. Çalışıyoruz. Serdar Taşçı konusunda bir adım önde olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Evet, 3 oyuncu ile ilgileniyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.