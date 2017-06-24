En eski isim Onur

19 yıldır Trabzonspor’da olan kaleci Onur, kadrodaki oyuncular arasında en uzun süre forma giyen futbolcu durumuna geldi

2007-08 sezonunda Karşıyaka'dan 450 bin euro'ya Trabzonspor'a transfer olan Onur, takımın kadrosundaki en eski futbolcu oldu. Nuri Albayrak'ın başkanlığı döneminde Ersun Yanal'ın isteğiyle alınan, daha sonra Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde de görev yapan Onur, bugüne kadar 4 yönetimle çalıştı. Aralıksız 10 sezondur takımda yer alan 29 yaşındaki kaleci, 2007-08'deki kadrodan bugüne ulaşan tek oyuncu oldu. 247



MAÇTA FORMA GİYDİ

Kaptanlık görevini de yürüten Onur, ayrıca son 19 yılda takımda en uzun dönem kadroda bulunan 2'nci isim oldu. Tolga Zengin ilk sırada. Kariyerinde toplamda 247 lig ve kupa maçında forma giyen Onur, bunların 213'ünde Trabzonspor, 34 karşılaşmada ise Karşıyaka formasıyla görev yaptı.