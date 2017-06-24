En eski isim Onur
19 yıldır Trabzonspor’da olan kaleci Onur, kadrodaki oyuncular arasında en uzun süre forma giyen futbolcu durumuna geldi
MAÇTA FORMA GİYDİ
Kaptanlık görevini de yürüten Onur, ayrıca son 19 yılda takımda en uzun dönem kadroda bulunan 2'nci isim oldu. Tolga Zengin ilk sırada. Kariyerinde toplamda 247 lig ve kupa maçında forma giyen Onur, bunların 213'ünde Trabzonspor, 34 karşılaşmada ise Karşıyaka formasıyla görev yaptı.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:30
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
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