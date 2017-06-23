Yöneticiden transfer açıklaması
Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, nokta transferler yaparak, dengeli bir takım kurmak istediklerini söyledi. Çubukçu, Serdar Taşcı'nın kendilerine yakın olduğunu belirterek, Kucka ve Visca ile de ilgilendiklerini açıkladı.
"Serdar Taşcı bize yakın"
Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Spartak Moskova Kulübü'nde forma giyen savunma oyuncusu Serdar Taşcı'nın kendilerine yakın olduğunu belirterek, "Serdar Taşcı bizim yakında ilgilendiğimiz bir oyuncu. Görüşmelerimiz devam ediyor. İzlediğimiz ve yakından takip ettiğimiz bir oyuncu.Spartak Moscova, şampiyon olduğu için önümüzdeki sezon şampiyonlar liginde mücadele edecek. Serdar'nda 1 yıl opsiyonu var. Bu noktada a görüşmelerimiz sürüyor ama net bitmiş bir durum yok" diye konuştu.
"Kucka ve Visca ile ilgileniyoruz"
Çubukçu gündemdeki isimler Juraj Kucka ve Edin Visca konusunda ise şunları söyledi:
"Kucka ile ilgili bazı gelişmeler var. Transferler tam olmadan, bitti demek doğru değil. Bu konuda gelişmeler var. Edin Visca'yı Ersun Yanal istiyor. Oyuncunun büyük takımda oynamak gibi bir isteği var. Bu transferle ilgili de çalışmalarımız sürüyor."
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:52
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Yeter artık Gomis
Toplam 14
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU BU ADAM ASLA ASLAN OLMIYACAK ZİRA VASIFLARI YOK ASLAN OLMAK AYRICALIK İSTER ÖZEL OLMAK GEREK SEVDALI OLMAK LAZIM ŞİNAYDER MİSALİ FEVER BEL
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Hava sahası kapanmıştır!
Toplam 17
Yorum
Aslan MAICONUN UCAGI GELMEDEN KUSLAR KACISMAYA BASLADI CIGLIK CIGLIGA
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 5
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU buadam tehlikeli sakın almayın bu sasulaya büyük birdarbe vuracak allahım belasını bulacak sasulis olacak .!ne ettimde ne buldum olacak .!
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