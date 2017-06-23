Trabzonspor, Avrupa Kupası'na katılacak
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor Medical Park, FIBA Avrupa Kupası'na katılacak.
Trabzonspor Medical Park'ın basın sözcüsü Alpaslan Beşli, yaptığı yazılı açıklamada, "Takımımız 2017-2018 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecektir." ifadelerini kullandı.
Beşli, bordo-mavili ekibin 2014-2015 sezonunda Avrupa Challenge Kupası'nda gösterdiği başarının devamı niteliğinde, güzel bir organizasyon olacağına inandığını vurguladı
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:25
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Beck’in yerine Corchia
Toplam 6
Yorum
baycan Beck in ayrılma durumu nerden çıktı ki. Transfer yapılması en gereksiz mevki şuan beklerdir. Defansı önce al da sonra forveti halledin
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Emre’ye izin yok
Toplam 7
Yorum
Realist Bir yalancıya verilmiş söz söz değildir.
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Beşiktaş'tan Mario Gomez açıklaması
Toplam 3
Yorum
debian fiorentine cok uyanik bir kulup cikti.1milyon euro dan fazla eder bonservisi bu adamin.ama kulup geri kalan parayi farkli bir isimde aldi.
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