 Trabzonspor, Avrupa Kupası'na katılacak – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Trabzonspor, Avrupa Kupası'na katılacak

    Trabzonspor, Avrupa Kupası'na katılacak

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor Medical Park, FIBA Avrupa Kupası'na katılacak.

    Trabzonspor Medical Park'ın basın sözcüsü Alpaslan Beşli, yaptığı yazılı açıklamada, "Takımımız 2017-2018 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecektir." ifadelerini kullandı.

    Beşli, bordo-mavili ekibin 2014-2015 sezonunda Avrupa Challenge Kupası'nda gösterdiği başarının devamı niteliğinde, güzel bir organizasyon olacağına inandığını vurguladı

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:25
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