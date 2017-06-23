Pavoletti ısrarı
Fırtına, Napoli'de forma giyen İtalyan forvet Pavoletti'yi kiralamak için girişimlerine başladı. 28 yaşındaki golcüyle de bir görüşme yapacak yönetim, bu transferi sonuçlandırmak için yoğun çaba harcayacak.
Kucka'nın transferini sonlandırmak adına bayramda İtalya'ya gidecek olan Başkan Muharrem Usta'nın Pavoletti için Napoli kulübü yetkilileri ve oyuncuyla da bir araya gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon yedek kaldığı için bekleneni veremese de önceki dönem oldukça başarılı bir performans sergileyen Pavoletti'nin "Oynayabileceğim bir takıma gitmeyi isterim" diyerek transfere sıcak baktığı ifade edildi. Kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Pavolletti bugüne kadar 189 maçta 78 gol attı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Pavoletti ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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