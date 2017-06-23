 Pavoletti ısrarı – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    ısrarı

    Pavoletti ısrarı

    Fırtına, Napoli'de forma giyen İtalyan forvet 'yi kiralamak için girişimlerine başladı. 28 yaşındaki golcüyle de bir görüşme yapacak yönetim, bu transferi sonuçlandırmak için yoğun çaba harcayacak.

    Kucka'nın transferini sonlandırmak adına bayramda İtalya'ya gidecek olan Başkan Muharrem Usta'nın için Napoli kulübü yetkilileri ve oyuncuyla da bir araya gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon yedek kaldığı için bekleneni veremese de önceki dönem oldukça başarılı bir performans sergileyen Pavoletti'nin "Oynayabileceğim bir takıma gitmeyi isterim" diyerek transfere sıcak baktığı ifade edildi. Kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Pavolletti bugüne kadar 189 maçta 78 gol attı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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