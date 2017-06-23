Onur patron oldu
Bordo-mavili takımın tecrübeli kalecisi Onur Kıvrak'ın, 'Kıvraklar Gayrimenkul' adı altında bir şirketinin olduğu öğrenildi.
İzmir'de hizmet veren şirketin özellikle villa ve rezidanslar üzerinde çalışmalar yaptığı vurgulanırken, kaptan Onur'un İzmir'de çok sayıda gayrimenkul alım ve satımı yaptığı öğrenildi. Kıvrak'ın İzmir'deki işlerinin kardeşi Yücel Kıvrak'ın yürüttüğü belirtildi. Onur'un bu tatilde bu işlerle ilgilendiği belirtildi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
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