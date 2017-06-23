 Onur patron oldu – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Onur patron oldu

    Onur patron oldu

    Bordo-mavili takımın tecrübeli kalecisi 'ın, 'Kıvraklar Gayrimenkul' adı altında bir şirketinin olduğu öğrenildi.

    İzmir'de hizmet veren şirketin özellikle villa ve rezidanslar üzerinde çalışmalar yaptığı vurgulanırken, kaptan Onur'un İzmir'de çok sayıda gayrimenkul alım ve satımı yaptığı öğrenildi. Kıvrak'ın İzmir'deki işlerinin kardeşi Yücel Kıvrak'ın yürüttüğü belirtildi. Onur'un bu tatilde bu işlerle ilgilendiği belirtildi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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