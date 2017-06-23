Onazi, tatilde boş durmuyor

Yardımseverliği ile dikkat çeken Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, tatilde de boş durmuyor. Nijeryalı oyuncu diğer futbolcuların aksine tatilini deniz kenarında değil ülkesinin mahalle aralarında geçiriyor. Bir yandan da antrenman yapıyor.

Trabzonspor'un sezon başında İtalya'nın Lazio takımından kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, sempatik davranışları ve yardımseverliği ile dikkat çekiyor. Boş zamanlarında insanlarla birlikte olmaktan hoşlanan Onazi, diğer futbolcular gibi tatilini deniz kenarında değil, ülkesinin mahalle aralarında vatandaşlarıyla birlikte geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde de ülkesindeki yardıma muhtaç aileler için çalışma yapmıştı.



TOPRAK SAHADA MAÇ YAPTI

Onazi'nin kendisine ait sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda ise ülkesinde toprak sahada aralarında amatör futbolcuların da bulunduğu takımla maç yaptığı görülüyor. Daha sonrasında ise mahalle arasında masa tenisi oynayan bordo-mavili oyuncunun keyifli olduğu görülüyor.



