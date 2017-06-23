Onazi, tatilde boş durmuyor
Yardımseverliği ile dikkat çeken Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, tatilde de boş durmuyor. Nijeryalı oyuncu diğer futbolcuların aksine tatilini deniz kenarında değil ülkesinin mahalle aralarında geçiriyor. Bir yandan da antrenman yapıyor.
TOPRAK SAHADA MAÇ YAPTI
Onazi'nin kendisine ait sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda ise ülkesinde toprak sahada aralarında amatör futbolcuların da bulunduğu takımla maç yaptığı görülüyor. Daha sonrasında ise mahalle arasında masa tenisi oynayan bordo-mavili oyuncunun keyifli olduğu görülüyor.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:32
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Beck’in yerine Corchia
Toplam 6
Yorum
baycan Beck in ayrılma durumu nerden çıktı ki. Transfer yapılması en gereksiz mevki şuan beklerdir. Defansı önce al da sonra forveti halledin
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Emre’ye izin yok
Toplam 7
Yorum
Realist Bir yalancıya verilmiş söz söz değildir.
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Beşiktaş'tan Mario Gomez açıklaması
Toplam 3
Yorum
debian fiorentine cok uyanik bir kulup cikti.1milyon euro dan fazla eder bonservisi bu adamin.ama kulup geri kalan parayi farkli bir isimde aldi.
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