İftarda buluştular
Trabzonsporlu Gençler taraftar grubu üyeleri iftarda bir araya geldi.
Birçok taraftar grup temsilcilerinin de yer aldığı yemekte, taraftarlar bol bol sohbet ederek gelecek sezonu değerlendirdi. Trabzonlu Gençler Taraftarlar Grubu Başkanı Mehmet Fındıkçı "Yönetim kurulumuz ve bizler 50. yılımıza büyük önem veriyoruz. Bu sezon herkesin takıma sahip çıkarak destek olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece yönetimin istemesiyle bazı şeylerin düzeleceğini sanmak hepimizi yanıltır. Biz de bir şeyler yapmalıyız" ifadesini kullandı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
İftarda buluştular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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