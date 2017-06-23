İftarda buluştular

Trabzonsporlu Gençler taraftar grubu üyeleri iftarda bir araya geldi.

Birçok taraftar grup temsilcilerinin de yer aldığı yemekte, taraftarlar bol bol sohbet ederek gelecek sezonu değerlendirdi. Trabzonlu Gençler Taraftarlar Grubu Başkanı Mehmet Fındıkçı "Yönetim kurulumuz ve bizler 50. yılımıza büyük önem veriyoruz. Bu sezon herkesin takıma sahip çıkarak destek olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece yönetimin istemesiyle bazı şeylerin düzeleceğini sanmak hepimizi yanıltır. Biz de bir şeyler yapmalıyız" ifadesini kullandı.