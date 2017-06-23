 İbanez’de kriz – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    İbanez’de kriz

    İbanez’de kriz
    Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu ile gönderilmek istenen İbanez konusunda kriz yaşanıyor. Yanal'ın geçen sezon görev vermediği Arjantinli sol bekin kulüpten bedava ayrılma planı yaptığı ortaya çıktı. 28 yaşındaki savunmacının menajeri Darko Alegic, ödenmeyen alacaklar nedeniyle FIFA'ya başvurma tehdidinde bulundu ve "Bonservisimizi bedavaya verin ya da parayı yatırın" resti çekti.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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