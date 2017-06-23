İbanez’de kriz
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu ile gönderilmek istenen İbanez konusunda kriz yaşanıyor. Yanal'ın geçen sezon görev vermediği Arjantinli sol bekin kulüpten bedava ayrılma planı yaptığı ortaya çıktı. 28 yaşındaki savunmacının menajeri Darko Alegic, ödenmeyen alacaklar nedeniyle FIFA'ya başvurma tehdidinde bulundu ve "Bonservisimizi bedavaya verin ya da parayı yatırın" resti çekti.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
İbanez’de kriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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