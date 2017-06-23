 G.Saray'ın sermaye arttırımı kabul edildi – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    G.Saray'ın sermaye arttırımı kabul edildi

    G.Saray'ın sermaye arttırımı kabul edildi

    Galatasaray, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı sermaye arttırım başvurusunun onayladığını açıkladı.

    Sarı-kırmızılılar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
    "Şirketimizin, 07.03.2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile, 108.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydı ile, 21.645.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden (Bedelli) karşılanmak suretiyle 108.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu 22.06.2017 tarih ve 2017/23 sayılı haftalık bülteni ile söz konusu sermaye artırımı izahnamesinin onaylandığını duyurmuştur."
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:29
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