G.Saray'ın sermaye arttırımı kabul edildi
Galatasaray, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı sermaye arttırım başvurusunun onayladığını açıkladı.
"Şirketimizin, 07.03.2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile, 108.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydı ile, 21.645.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden (Bedelli) karşılanmak suretiyle 108.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu 22.06.2017 tarih ve 2017/23 sayılı haftalık bülteni ile söz konusu sermaye artırımı izahnamesinin onaylandığını duyurmuştur."
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:29
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Beck’in yerine Corchia
Toplam 6
Yorum
baycan Beck in ayrılma durumu nerden çıktı ki. Transfer yapılması en gereksiz mevki şuan beklerdir. Defansı önce al da sonra forveti halledin
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Emre’ye izin yok
Toplam 7
Yorum
Realist Bir yalancıya verilmiş söz söz değildir.
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Beşiktaş'tan Mario Gomez açıklaması
Toplam 3
Yorum
debian fiorentine cok uyanik bir kulup cikti.1milyon euro dan fazla eder bonservisi bu adamin.ama kulup geri kalan parayi farkli bir isimde aldi.
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