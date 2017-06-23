 Gençler çıkacak – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Gençler çıkacak

    Gençler çıkacak
    Trabzonspor'un bu ay sözleşmesi sona erecek olan altyapı koordinatörü 'nın yerine 2019 yılını kapsayacak şekilde 2 yıllık anlaşma sağladığı Trabzonlu teknik adam İhsan Derelioğlu'nun, 1 Temmuz itibariyle resmen görevine başlayacağı kaydedildi. Derelioğlu, "Altyapıdaki yetenekleri A takıma kazandırmak en büyük hedefimiz olacak. Çok yetenekli gençlerin olduğunu biliyorum" dedi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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