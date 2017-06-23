Gençler çıkacak
Trabzonspor'un bu ay sözleşmesi sona erecek olan altyapı koordinatörü Cem Bağcı'nın yerine 2019 yılını kapsayacak şekilde 2 yıllık anlaşma sağladığı Trabzonlu teknik adam İhsan Derelioğlu'nun, 1 Temmuz itibariyle resmen görevine başlayacağı kaydedildi. Derelioğlu, "Altyapıdaki yetenekleri A takıma kazandırmak en büyük hedefimiz olacak. Çok yetenekli gençlerin olduğunu biliyorum" dedi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
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