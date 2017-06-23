 Bir de Sosa’ya bakalım – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Bir de Sosa’ya bakalım

    Bir de Sosa’ya bakalım

    Muharrem Usta'nın Milano seferinde bir de sürpriz isim masaya yatırılacak: ...

    Antalyaspor'un da kiralamaya çalıştığı ancak başaramadığı Beşiktaş'ın eski 10 numarası Sosa için de Trabzanspor nabız yoklayacak ve öncelikle fiyat soracak. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkıp, 5 bin 907 dakika sahada kalıp 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli yıldız, Milan'da ise 19 maçta bin 334 dakika sahada kaldı ve gol atamadı. Arjantinli 3 asist ile sezonu tamamladı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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