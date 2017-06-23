Bir de Sosa’ya bakalım
Muharrem Usta'nın Milano seferinde bir de sürpriz isim masaya yatırılacak: Jose Sosa...
Antalyaspor'un da kiralamaya çalıştığı ancak başaramadığı Beşiktaş'ın eski 10 numarası Sosa için de Trabzanspor nabız yoklayacak ve öncelikle fiyat soracak. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkıp, 5 bin 907 dakika sahada kalıp 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli yıldız, Milan'da ise 19 maçta bin 334 dakika sahada kaldı ve gol atamadı. Arjantinli 3 asist ile sezonu tamamladı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Bir de Sosa’ya bakalım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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