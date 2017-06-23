Bayram şekeri Kucka
Başkan Muharrem Usta, gündemin ilk sırasında yer alan Juraj Kucka’nın transferini sonuçlandırmak için bayramın ilk günü Milano’ya gidecek. Trabzonspor’a söz veren Kucka’nın da Milano’ya gitmesi bekleniyor.
Trabzonspor orta sahayı güçlendirmek için kadrosuna katmayı çok istediği Slovak yıldız Juraj Kucka'nın transferi için Galatasaray, Fiorentina, Torino ve Atalanta ile yarışı sonlandırmakta kararlı. Daha önce oyuncuyla yapılan görüşmelerde varılan ön anlaşmayı yürürlüğe sokmak isteyen Başkan Muharrem Usta, kulübü Milan ile anlaşmak için bayramın ilk günü Milano'ya gidecek. Burada yetkililer ile bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırmak isteyen Başkan Usta, taraftarlara da bayram hediyesi olarak futbolcuyu açıklamayı planlıyor.
RAHAT UYUYUN, İŞ BİTTİ
Kucka'nın Trabzonspor'a gelmesi için bir yönetici gibi çalışan Durica da gelişmelerden sürekli haberdar ediliyor. Kucka ile iletişimi kopartmaması istenen Durica'ya da transferin gerçekleşmesi durumunda özel teşekkür edilecek. Bu arada bordo-mavili kulübün Kucka'nın transferini sonlandırması için yetki verdiği menajer Özkan Doğan, taraftarlardan gelen soru üzerine, "Rahat uyuyabilirsiniz, Kucka'nın Trabzonspor'a transferinde herhangi bir sorun yok" açıklamasını yapması dikkat çekti.
KUCKA iÇiN KiM NE VERiYOR?
Trabzonspor: Bordo-mavililer Kucka'ya yıllık 2 milyon euro öneriyor ve Durica artısı var. Kulübüne ise kiralama teklifi yapıldı. Trabzonspor diğer kulüplerin teklifine göre bonservisi için de pazarlık yapmayı planlıyor.
G.Saray: Oyuncuyu bonservisiyle almak istiyor ve Trabzonspor'dan daha yüksek rakam teklif ettiler.
Fiorentina: Kucka'yı bonservisi ile almak istiyor ve bu konuda Milan'a en ciddi teklifi yapan kulüp. Hatta iki takım arasında Kalinic-Kucka takası da gündemde.
Torino ve Atalanta: İki kulüp de Kucka'yı bonservisi ile almak istiyor. Önce Milan ile masaya oturacaklar.
Yunus Emre SEL
RAHAT UYUYUN, İŞ BİTTİ
Kucka'nın Trabzonspor'a gelmesi için bir yönetici gibi çalışan Durica da gelişmelerden sürekli haberdar ediliyor. Kucka ile iletişimi kopartmaması istenen Durica'ya da transferin gerçekleşmesi durumunda özel teşekkür edilecek. Bu arada bordo-mavili kulübün Kucka'nın transferini sonlandırması için yetki verdiği menajer Özkan Doğan, taraftarlardan gelen soru üzerine, "Rahat uyuyabilirsiniz, Kucka'nın Trabzonspor'a transferinde herhangi bir sorun yok" açıklamasını yapması dikkat çekti.
KUCKA iÇiN KiM NE VERiYOR?
Trabzonspor: Bordo-mavililer Kucka'ya yıllık 2 milyon euro öneriyor ve Durica artısı var. Kulübüne ise kiralama teklifi yapıldı. Trabzonspor diğer kulüplerin teklifine göre bonservisi için de pazarlık yapmayı planlıyor.
G.Saray: Oyuncuyu bonservisiyle almak istiyor ve Trabzonspor'dan daha yüksek rakam teklif ettiler.
Fiorentina: Kucka'yı bonservisi ile almak istiyor ve bu konuda Milan'a en ciddi teklifi yapan kulüp. Hatta iki takım arasında Kalinic-Kucka takası da gündemde.
Torino ve Atalanta: İki kulüp de Kucka'yı bonservisi ile almak istiyor. Önce Milan ile masaya oturacaklar.
Yunus Emre SEL
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
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