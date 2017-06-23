Akbaş gitmesin
Gelecek sezon için Antalyaspor'a transfer olmak isteyen Mustafa Akbaş'a teknik direktör Ersun Yanal onay vermedi. Birçok bölgede oynayabilen 27 yaşındaki stoperin kalmasını isteyen Yanal, yönetime "Onu göndermeyin" talebinde bulundu.Yanal'ın, Mas'ın transfer edilmesinden sonra çok fazla forma şansı bulamayan Akbaş'ın takım içerisinde sevilmesi ve alternatif oyuncu olması nedeniyle kalmasını istediği dile getirildi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Akbaş gitmesin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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