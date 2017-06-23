 Akbaş gitmesin – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Akbaş gitmesin

    Akbaş gitmesin
    Gelecek sezon için Antalyaspor'a transfer olmak isteyen 'a teknik direktör Ersun Yanal onay vermedi. Birçok bölgede oynayabilen 27 yaşındaki stoperin kalmasını isteyen Yanal, yönetime "Onu göndermeyin" talebinde bulundu.Yanal'ın, Mas'ın transfer edilmesinden sonra çok fazla forma şansı bulamayan Akbaş'ın takım içerisinde sevilmesi ve alternatif oyuncu olması nedeniyle kalmasını istediği dile getirildi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:40
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