 2 orta saha listede – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    2 orta saha listede

    2 orta saha listede

    Kasımpaşa’dan ayrılan orta saha ve Kiev’li , bordo mavililerin gözetiminde.

    Karadeniz ekibi, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki orta saha ve Dinamo Kiev'in orta saha oyuncusu için girişimlere başladı. Fenerbahçe'nin de bir süredir ilgilendiği oyuncuyu uygun maliyeti ve Türkiye'yi tanıdığı için kadrosuna katmak isteyen yönetim, bu transfer için birkaç gündür yoğun çaba harcıyor.

    Orta sahanın merkezinde ofansif yönlü görev yapan 29 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçen sezon ligde çıktığı 28 maçta 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 2014 yılından bu yana Ukrayna ekibinde forma giyen ve 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Rybalka, geride kalan sezonda Dinamo Kiev forması ile 34 maçta 2323 dakika süre aldı, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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