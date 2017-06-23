2 orta saha listede
Kasımpaşa’dan ayrılan orta saha Andre Castro ve Kiev’li Rybalka, bordo mavililerin gözetiminde.
Karadeniz ekibi, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki orta saha Andre Castro ve Dinamo Kiev'in orta saha oyuncusu Rybalka için girişimlere başladı. Fenerbahçe'nin de bir süredir ilgilendiği oyuncuyu uygun maliyeti ve Türkiye'yi tanıdığı için kadrosuna katmak isteyen yönetim, bu transfer için birkaç gündür yoğun çaba harcıyor.
Orta sahanın merkezinde ofansif yönlü görev yapan 29 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçen sezon ligde çıktığı 28 maçta 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 2014 yılından bu yana Ukrayna ekibinde forma giyen ve 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Rybalka, geride kalan sezonda Dinamo Kiev forması ile 34 maçta 2323 dakika süre aldı, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Orta sahanın merkezinde ofansif yönlü görev yapan 29 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçen sezon ligde çıktığı 28 maçta 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 2014 yılından bu yana Ukrayna ekibinde forma giyen ve 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Rybalka, geride kalan sezonda Dinamo Kiev forması ile 34 maçta 2323 dakika süre aldı, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
2 orta saha listede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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