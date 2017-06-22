 Yeni Lewandowski’ye kanca – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Yeni Lewandowski’ye kanca

    Yeni Lewandowski’ye kanca

    Trabzonspor, yeni Lewandowski olarak adlandırılan 'yi yakın markaja aldı.

    Polonya U21'de de forma giyen oyuncu bu sezon Polonya takımı Lech Poznan ile 22 lig maçında 9 gol kaydetti. Kulübü ile sözleşmesi 2018'de bitecek genç yıldızın 2 milyon euro civarında olan bonservisi için Fırtına girişimlerini sürdürüyor.

    HÜSEYİN TOK İZLEMİŞTİ
    Öte yandan Trabzonspor'un efsane ismi Hüseyin Tok, Kownacki gibi Poznan'da forma giydiği dönemde Lewandowski'yi izlemişti. Bordo-mavililerin Dortmund'dan daha iyi bir teklif vermesine rağmen oyuncu Avrupa'yı tercih etmişti. Lewandowski, Dortmund'da ortaya koyduğu performansın ardından Bayern Münih'e transfer olmuştu.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
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