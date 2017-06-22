Yeni Lewandowski’ye kanca
Trabzonspor, yeni Lewandowski olarak adlandırılan Dawid Kownacki'yi yakın markaja aldı.
HÜSEYİN TOK İZLEMİŞTİ
Öte yandan Trabzonspor'un efsane ismi Hüseyin Tok, Kownacki gibi Poznan'da forma giydiği dönemde Lewandowski'yi izlemişti. Bordo-mavililerin Dortmund'dan daha iyi bir teklif vermesine rağmen oyuncu Avrupa'yı tercih etmişti. Lewandowski, Dortmund'da ortaya koyduğu performansın ardından Bayern Münih'e transfer olmuştu.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:22
-
Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
-
Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
-
Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
Yeni Lewandowski’ye kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.