Yeni Lewandowski’ye kanca

Trabzonspor, yeni Lewandowski olarak adlandırılan Dawid Kownacki'yi yakın markaja aldı.

Polonya U21'de de forma giyen oyuncu bu sezon Polonya takımı Lech Poznan ile 22 lig maçında 9 gol kaydetti. Kulübü ile sözleşmesi 2018'de bitecek genç yıldızın 2 milyon euro civarında olan bonservisi için Fırtına girişimlerini sürdürüyor.



HÜSEYİN TOK İZLEMİŞTİ

Öte yandan Trabzonspor'un efsane ismi Hüseyin Tok, Kownacki gibi Poznan'da forma giydiği dönemde Lewandowski'yi izlemişti. Bordo-mavililerin Dortmund'dan daha iyi bir teklif vermesine rağmen oyuncu Avrupa'yı tercih etmişti. Lewandowski, Dortmund'da ortaya koyduğu performansın ardından Bayern Münih'e transfer olmuştu.