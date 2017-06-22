 Uzakdoğu planı – Fotomaç – 22 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Uzakdoğu planı

    Uzakdoğu planı
    yurt dışında yapılacak iki aşamalı kampın ardından Uzak doğu'da düzenlenecek bir turnuvaya katılmayı planlıyor. Bordo-mavililer, 2-30 Temmuz'daki Macaristan ve Slovakya'daki kampların ardından 10 günlük süre için Uzak doğu'da turnuvaya katılıp hazırlık maçları oynayacak.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uzakdoğu planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.