Pavoletti bombası
28 yaşındaki forveti almak için harekete geçen bordo mavililer, İtalyan ekibine kiralama teklifi sunacak.
BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE
Geçtiğimiz sezon sadece 20 maçta forma giyebilen ve 4 gol atan Pavoletti'nin çok fazla süre alamadığı için takımdan ayrılmak istediği ancak Trabzonspor dışında da birçok takımın kendisiyle ilgilendiği öğrenildi. Kariyeri boyunca İtalya dışına hiç çıkmayan oyuncunun uyum sorunu yaşayacağından endişe eden yönetimin yine de kulübünün onay vermesi durumunda bu transferi gerçekleştirmeyi istediği belirtildi. Pavoletti'nin kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi var.
ARTILARI
Hava topları
Bitiricilik
Kafa şutları
Ofansif zeka
EKSİLERİ
Ofsayt farkındalığı
Disiplin
OYUN STİLİ
Duran topta tehlikeli
Top indirmeyi sever
Sık faul yapar
Agresif oynar
Yunus Emre SEL
LEONARDO PAVOLETTİ? | MİNİ YORUM - ULAŞ UZUNÖNER
2015-2016 sezonunda Genoa'nın hücum hattını sırtlayan isimdi. Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde yaşadığı sakatlık yüzünden fazla forma giyemedi. Ancak Napoli, oyuncunun potansiyeline güvendiği için devre arasında onu kadroya katma kararı aldı. Takımdan ayrılan isimler arasında Genoa taraftarının en fazla tepki gösterdiği oyuncuydu. Napoli'ye beklenen katkıyı verememesinin nedeni; harika bir sezon geçiren Mertens'in gölgesinde kalıp, fazla forma şansı bulamamasından kaynaklı. Pozisyon bilgisi iyi, etkili son vuruşlara sahip bir forvet oyuncusu. Gelirse Trabzonspor'a katkısı büyük olur.
16 GOLCÜ ALDI SORUN BİTMEDİ
Fırtına, son 6 sezonda forvet hattına ciddi harcama yapmasına rağmen aradığı golcüyü bir türlü bulamadı. 2009-10'un devre arasında Trabzon'a Gökhan Ünal takasıyla F.Bahçe'den gelen Burak Yılmaz'ın 2012-13'te G.Saray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Yıldız oyuncunun söz konusu tarihte ayrılmasından sonra forvette görev yapan Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Beşir, Muhammet Demir, Sheidaev, Suk ve devre arasında gelen Rodallega'dan Karadeniz ekibi beklediği verimi alamadı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:00
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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