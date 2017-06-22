 Pavoletti bombası – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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HEPSİ
    22 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Pavoletti bombası

    Pavoletti bombası

    28 yaşındaki forveti almak için harekete geçen bordo mavililer, İtalyan ekibine kiralama teklifi sunacak.

    Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın gayreti içinde olan Trabzonspor yönetiminin listesinde birçok forvet oyuncusu var. Celta Vigo'dan sol kanat Bongonda ve Eskişehirspor'dan sağ bek Kamil Ahmet'i alan yönetimin gündemine her geçen gün yeni golcüler geliyor. Karadeniz ekibi son olarak Napoli'de forma giyen Leonardo Pavoletti'yi gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon devre arasında Napoli'nin 13 milyon euro bonservis bedeli ile Genoa'dan transfer ettiği Pavoletti'yi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili yöneticilerin, bu transfer için bir süredir girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

    BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE
    Geçtiğimiz sezon sadece 20 maçta forma giyebilen ve 4 gol atan Pavoletti'nin çok fazla süre alamadığı için takımdan ayrılmak istediği ancak Trabzonspor dışında da birçok takımın kendisiyle ilgilendiği öğrenildi. Kariyeri boyunca İtalya dışına hiç çıkmayan oyuncunun uyum sorunu yaşayacağından endişe eden yönetimin yine de kulübünün onay vermesi durumunda bu transferi gerçekleştirmeyi istediği belirtildi. Pavoletti'nin kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi var.

    ARTILARI
    Hava topları
    Bitiricilik
    Kafa şutları
    Ofansif zeka

    EKSİLERİ
    Ofsayt farkındalığı
    Disiplin

    OYUN STİLİ
    Duran topta tehlikeli
    Top indirmeyi sever
    Sık faul yapar
    Agresif oynar

    Yunus Emre SEL

    ? | MİNİ YORUM - ULAŞ UZUNÖNER
    2015-2016 sezonunda Genoa'nın hücum hattını sırtlayan isimdi. Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde yaşadığı sakatlık yüzünden fazla forma giyemedi. Ancak Napoli, oyuncunun potansiyeline güvendiği için devre arasında onu kadroya katma kararı aldı. Takımdan ayrılan isimler arasında Genoa taraftarının en fazla tepki gösterdiği oyuncuydu. Napoli'ye beklenen katkıyı verememesinin nedeni; harika bir sezon geçiren Mertens'in gölgesinde kalıp, fazla forma şansı bulamamasından kaynaklı. Pozisyon bilgisi iyi, etkili son vuruşlara sahip bir forvet oyuncusu. Gelirse 'a katkısı büyük olur.

    16 GOLCÜ ALDI SORUN BİTMEDİ
    Fırtına, son 6 sezonda forvet hattına ciddi harcama yapmasına rağmen aradığı golcüyü bir türlü bulamadı. 2009-10'un devre arasında Trabzon'a Gökhan Ünal takasıyla F.Bahçe'den gelen Burak Yılmaz'ın 2012-13'te G.Saray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Yıldız oyuncunun söz konusu tarihte ayrılmasından sonra forvette görev yapan Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Beşir, Muhammet Demir, Sheidaev, Suk ve devre arasında gelen Rodallega'dan Karadeniz ekibi beklediği verimi alamadı.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:00
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