 Mas için 7 milyon euro – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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HEPSİ
    22 Haziran 2017, Perşembe
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    için 7 milyon euro

    Mas için 7 milyon euro
    Fırtına'nın devre arasında 1.5 milyon euro'ya aldığı 'a Ajax ve Feyenord talip oldu. Oyuncuyu satmayı kesinlikle düşünmeyen bordo-mavililer, gelmesi muhtemel 7 milyon euro'luk teklif karşısında ise yeniden değerlendirme yapacak. 28 yaşındaki sol bek, kamp 2 Temmuz'da başlayacak olmasına rağmen 1 haftadır idman yapıyor.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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