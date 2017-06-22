 Kıymet bilmek gerek – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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HEPSİ
    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Kıymet bilmek gerek

    Kıymet bilmek gerek
    Yeni transfer çok mutlu... "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldim" diyen savunma oyuncusu "Burada olmanın kıymetini bilmek gerek. Trabzonspor her zaman hedefleri olan bir kulüp. 50. yılda unutulmayacak bir sezon geçirmek istiyoruz ve bunun bir parçası olacağım" diye konuştu.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:20
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