Formalar geliyor
Bordo-mavili takımın beyaz formaları bu ay sonu, çubuklu ve parçalı formaları ise temmuz başında TS Club’larda satışa sunulacak. Yönetici Alp, camiadan destek istedi.
HERKES SAHİP ÇIKSIN
Alp şöyle devam etti: "Trabzonspor'a yakışan formalar olması için uğraşıldı. Ancak bunlar bizim ürettiğimiz formalar değil. Gelecek sezon tamamen bizim için üretilen formalar olacak. İnşallah bu seneki formalarımızı taraftarlar beğenir. Herkes bu kulübün arkasında durmalı. Yeni sezon öncesi Trabzonspor'a olan desteğin artarak devam etmesini bekliyoruz."
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:16
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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