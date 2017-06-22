 Formalar geliyor – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Formalar geliyor

    Formalar geliyor

    Bordo-mavili takımın beyaz formaları bu ay sonu, çubuklu ve parçalı formaları ise temmuz başında ’larda satışa sunulacak. Yönetici Alp, camiadan destek istedi.

    Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, temmuz başı itibariyle yeni sezon formalarının satışa sunulacağını söyledi. 2016-17 sezonunun son haftasında oynanan Bursaspor karşılaşmasında gelecek sezon için hazırlanan beyaz formayı görücüye çıkardıklarını belirten Alp, şöyle konuştu: "Diğer iki formamız da belirlendi ve onaylandı. Formalar yurtdışında yapılıyor, bu nedenle biraz zaman alıyor. Bu ay sonunda beyaz formamız satışa sunulur. Temmuz başında da hem parçalı hem de çubuklu formamız TS Club'larda olacak."

    HERKES SAHİP ÇIKSIN
    Alp şöyle devam etti: "Trabzonspor'a yakışan formalar olması için uğraşıldı. Ancak bunlar bizim ürettiğimiz formalar değil. Gelecek sezon tamamen bizim için üretilen formalar olacak. İnşallah bu seneki formalarımızı taraftarlar beğenir. Herkes bu kulübün arkasında durmalı. Yeni sezon öncesi Trabzonspor'a olan desteğin artarak devam etmesini bekliyoruz."
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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