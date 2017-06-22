Fırtına'da formül takas
Trabzonspor, takımdan ayrılmak isteyen Yusuf Erdoğan'ı yapacağı transferlerde takasta kullanmak istiyor. Bordo-mavililer, Erdoğan'ı Medipol Başakşehir'li Edin Visca'nın transfer sürecinde takas yapmak istiyor .
Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı takasta kullanmak istiyor
Bu sezon Trabzonspor'da ayrılmayı planlayan Yusuf Erdoğan'a, Bursaspor resmi teklifte bulunurken, Beşikaş'ın yanı sıra diğer Anadolu kulüplerinin de devrede olduğu belirtildi. Ancak Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de, takımdan ayrılmak isteyen oyuncusunu takasta kullanmak istiyor. Bu noktada Trabzonspor'a en yakın kulüplerin başında ise Medipol Başakşehir geliyor. Bordo-mavililer, İstanbul temsilcisinin Boşnak yıldızı Edin Visca'yı uzun süreden beri istiyor. Kulüpler arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe alınırken, oyuncular arasında kulüplerin yaptığı görüşmeler sürüyor. Zemin iki kulüp arasında gerçekleşmesi muhtemel transfer için uygun olurken, önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında bu dev takasın gerçekleşmesi için hareketlilik yaşanması bekleniyor.
Tolgay Arslan isteği
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında görüşmeler sürürken, Karadeniz ekibinin Tolgay Arslan isteği ise sürüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında bordo-mavililerin kadrosuna katmak istediği Tolgay Arslan'ı, Teknik Direktör Ersun Yanal'da kadroda görmek istemişti. Trabzonspor Edin Visca takasını ilk sırada tutarken, yaşanabilecek olumsuzluk durumumda Beşiktaş ile görüşmelere başlanabileceği belirtiliyor.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:50
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Pogba iddiası
Toplam 9
Yorum
bjk beşiktaşlılar iki senedir çok konuşmaya başladı haaa
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Belhanda’ya Sevilla kancası
Toplam 3
Yorum
öğretici haydi sevilla al artık şu çapsızların tercihini de kurtar bizi 8 milyon euro bonservis vermekten !
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Gençler kampta
Toplam 3
Yorum
arslan salih romadan kiralık döndüğünde birkaç maç oynadı süperdi ancak yabancı hoca kesti oynatmadı yıldızı parlamasın diye.oynarsa değeri artar
Fırtına'da formül takas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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