Belfodil can atıyor

Bordo-mavililerin bir süre önce gündemine aldığı Standard Liege'in Cezayirli hücum oyuncusu İshak Belfodil, Medjani ile görüşerek gelmek istediğini iletti.

Yönetim, kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisine para ödemeyi düşünmüyor ve bunu kendisine de iletti. Ama kulübü de Belfodil'i bedelsiz bırakmayı reddediyor. Trabzon'a gelmeyi çok isteyen Belfodil'in kulübüyle bonservisi konusunda bir görüşme yaparak rakamı makul seviyelere çekmesi durumunda görüşmelerin yeniden başlayabileceği ifade edildi.