 Belfodil can atıyor – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Belfodil can atıyor

    Belfodil can atıyor

    Bordo-mavililerin bir süre önce gündemine aldığı Standard Liege'in Cezayirli hücum oyuncusu , Medjani ile görüşerek gelmek istediğini iletti.

    Yönetim, kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisine para ödemeyi düşünmüyor ve bunu kendisine de iletti. Ama kulübü de Belfodil'i bedelsiz bırakmayı reddediyor. Trabzon'a gelmeyi çok isteyen Belfodil'in kulübüyle bonservisi konusunda bir görüşme yaparak rakamı makul seviyelere çekmesi durumunda görüşmelerin yeniden başlayabileceği ifade edildi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:18
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