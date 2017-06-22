 Batuhan’a yeşil ışık – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Batuhan’a yeşil ışık

    Batuhan’a yeşil ışık
    Teknik direktör , geçtiğimiz sezonu başka takımlarda kiralık geçiren gençlerden sadece 'ın hazırlık kampına dahil edecek. Yanal ayrıca Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra genç oyuncular Uğurcan, Furkan, Abdurrahim, Yunus Emre ve Abdülkadir gibi isimleri kadroda tutmak istiyor.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
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