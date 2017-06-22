 8-9 futbolcu ile yollar ayrılacak – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    8-9 futbolcu ile yollar ayrılacak

    8-9 futbolcu ile yollar ayrılacak

    Yeni sezon öncesi kadrosunda gençlerle birlikte 41 oyuncusu bulunan 'da birçok isimle yollar ayrılacak.

    Bu bağlamda bordo-mavili yönetim, 8-9 futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yeni sezonda 24-25 kişilik oyuncu kadrosu ile mücadele etmeyi düşünen 'da Muhammet Demir, Aykut Demir, Sefa Yılmaz, Musa Nizam, Ramazan Övüç, İbanez, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara gibi isimlerin takımdan ayrılacaklar arasında yer aldığı ifade edildi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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