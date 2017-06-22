 13 yabancı alındı – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    13 yabancı alındı

    13 yabancı alındı
    Başkan , 1.5 yıllık görev süresi içinde 13 yabancı oyuncu aldı. İlk olarak 1461 Trabzon'dan Akakpo'yu renklerine bağlayan bordo-mavili takıma Castillo, Suk, Durica, İbanez, Bero, Onazi, Sheidaev, Mas, Pereira, Medjani, Rodallega ve Bongonda olmak üzere 13 yabancı geldi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:21
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