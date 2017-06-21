 Yeni formalar ay sonunda satışa çıkıyor – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Yeni formalar ay sonunda satışa çıkıyor

    Yeni formalar ay sonunda satışa çıkıyor

    Trabzonspor'da 2017-2018 sezonu formaları bu ay sonunda satışa sunulmaya başlanacak.

    Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Bursaspor ile oynanılan karşılaşmada bordo-mavili takımın giydiği beyaz formanın bu ay sonunda satışa çıkarılacağı, Temmuz başında da parçalı ve çubuklu formaların TS Club mağazalarında yer alacağı belirtildi.

    Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, beyaz formanın sezonun son maçına yetiştiğini belirterek, "Diğer iki formamız da belirlendi ve onaylandı. Yurt dışında yapılıyor, bu nedenle biraz zaman alıyor. Bu ay sonunda beyaz formamız satışa sunulur. Temmuz başında da hem parçalı hem de çubuklu formamız TS Club mağazalarında satışa sunulacak." dedi.

    Trabzonspor'a yakışan bir forma olması için uğraşıldığını ifade eden Alp, "Gelecek sezon tamamen bizim için üretilen formalar olacak. İnşallah bu seneki formalarımızı taraftarlar beğenir. Seneye daha güzelleriyle satışa çıkarız." diye konuştu.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:03
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