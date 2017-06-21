 Visca müjdesi – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Visca müjdesi

    Visca müjdesi

    mutlu sona çok yaklaştı. “Başakşehir’de mutlu günlerim oldu ama artık Türkiye’den büyük bir takıma gitmeye asla hayır demem” ifadesini kullanan 27 yaşındaki sağ kanat için Trabzonspor, Yusuf Erdoğan+ Muhammet Demir+para teklif edecek.

    Gelecek yıl zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'nın transferine hiç olmadığı kadar yakın. Geçtiğimiz yıldan beri alınmaya çalışılan 27 yaşındaki sağ kanat için önceki gün önce Başkan Muharrem Usta, "Visca'dan asla vazgeçmedik" demişti. Ardından da Boşnak yıldız, "Başakşehir'de harika günler geçirmiş olsam da hayatımda ve kariyerimde yenilik için zamanın geldiğini düşünüyorum. Türkiye'de büyük bir takıma gitmeye asla hayır demem" ifadesini kullanarak transferine yeşil ışık yakmıştı. Bunun üzerine harekete geçen bordo-mavililerin 27 yaşındaki sağ kanat için Medipol Başakşehir'e Yusuf Erdoğan+Muhammet Demir ve bir miktar para teklif edeceği belirtiliyor.

    HER SEZON TÜM MAÇLARDA OYNUYOR
    İstanbul ekibi ile şu ana kadar 219 maça çıkıp, 53 gol atan ve 53 de asist yapan Visca'yı Başkan Muharrem Usta çok istiyor. Bosna Hersek Milli Takımı ile de 30 karşılaşmaya çıkıp fileleri 3 kez sarsan 1.72 boyundaki futbolcu, tam bir istikrar abidesi durumunda. Her sezon neredeyde tüm maçlarda forma giyen Visca, bu dönem şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'de 34 lig karşılaşmasında 8 gol attı, 9 da asist yaparak 17 gole direkt katkı sundu. Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımından 2011'de Başakşehir'e transfer olan Visca'nın 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

    BAŞAKŞEHİR'İN TARİHİNE GEÇTİ
    219 kez sahaya çıktığı Başakşehir'in 'En çok forma giyen yabancı oyuncusu' olan Visca, 53 golle de yine 'takımının en skorer' ismi olarak tarihe geçti.

    ARTILARI
    Uzaktan şutlar
    İsabetli ortalar
    Ara paslar
    Ofansif zeka

    EKSİLERİ
    Defansif katkı

    OYUN STİLİ
    Kanatlardan içeri girer
    Aniden hızlanır
    Uzun oynamayı sever
    Top çalmaya çalışmaz

    2 YABANCI ALABİLİR
    Fırtına'nın istediği yerli oyuncuların pahalı olması, yabancı transferlere ağırlık verilmesine neden oluyor. 14 kişilik yabancı sınırına yakın olan 'un kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduruyor. Esteban, Pereira, Durica, Medjani, Mas, İbanez, Onazi, Bero, Castillo, Bongonda, N'Doye ve Rodallega gibi oyuncuları olan bordo-mavililer 2 yabancı alabilir.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:22
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