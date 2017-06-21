Visca müjdesi
Trabzonspor mutlu sona çok yaklaştı. “Başakşehir’de mutlu günlerim oldu ama artık Türkiye’den büyük bir takıma gitmeye asla hayır demem” ifadesini kullanan 27 yaşındaki sağ kanat için Trabzonspor, Yusuf Erdoğan+ Muhammet Demir+para teklif edecek.
HER SEZON TÜM MAÇLARDA OYNUYOR
İstanbul ekibi ile şu ana kadar 219 maça çıkıp, 53 gol atan ve 53 de asist yapan Visca'yı Başkan Muharrem Usta çok istiyor. Bosna Hersek Milli Takımı ile de 30 karşılaşmaya çıkıp fileleri 3 kez sarsan 1.72 boyundaki futbolcu, tam bir istikrar abidesi durumunda. Her sezon neredeyde tüm maçlarda forma giyen Visca, bu dönem şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'de 34 lig karşılaşmasında 8 gol attı, 9 da asist yaparak 17 gole direkt katkı sundu. Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımından 2011'de Başakşehir'e transfer olan Visca'nın 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
BAŞAKŞEHİR'İN TARİHİNE GEÇTİ
219 kez sahaya çıktığı Başakşehir'in 'En çok forma giyen yabancı oyuncusu' olan Visca, 53 golle de yine 'takımının en skorer' ismi olarak tarihe geçti.
ARTILARI
Uzaktan şutlar
İsabetli ortalar
Ara paslar
Ofansif zeka
EKSİLERİ
Defansif katkı
OYUN STİLİ
Kanatlardan içeri girer
Aniden hızlanır
Uzun oynamayı sever
Top çalmaya çalışmaz
2 YABANCI ALABİLİR
Fırtına'nın istediği yerli oyuncuların pahalı olması, yabancı transferlere ağırlık verilmesine neden oluyor. 14 kişilik yabancı sınırına yakın olan Trabzonspor'un kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduruyor. Esteban, Pereira, Durica, Medjani, Mas, İbanez, Onazi, Bero, Castillo, Bongonda, N'Doye ve Rodallega gibi oyuncuları olan bordo-mavililer 2 yabancı alabilir.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:22
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
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