 Serdar’da sorun yok – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Serdar’da sorun yok

    Serdar’da sorun yok

    'un imza için Türkiye'ye davet ettiği 'nın gelişi Rus ekibi 'nın çeşitli faaliyetleri nedeniyle bir süre ertelendi.

    Bordo-mavililerin ön protokol yaptığı 30 yaşındaki stoper, 'nın şampiyonluk kutlamalarına katıldıktan sonra en geç gelecek hafta sözleşme imzalamak için Türkiye'de olacak. Serdar'ın başka takımlardan gelen transfer tekliflerini "Trabzon'a söz verdim, geri dönemem. Önümüzdeki sezon bordo-mavili formayı giyeceğim" diyerek geri çevirmesi de takdir ile karşılandı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:27
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