 Saldırgan bir takım yolda – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Saldırgan bir takım yolda

    Saldırgan bir takım yolda
    50. yılda oluşan beklentiye karşılık vermek için yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal, sıkı bir çalışma içine girdi. Yanal, şehrin içindeki şampiyonluk özlemini takıma yansıtmayı hedefliyor. Her yönüyle saldırgan bir takım oluşturmayı planlayan tecrübeli hoca, değişken ve hareketli hücum hattı, sabit kalmayan kanatlar ve çift yönlü orta saha ile lige damga vuracak bir yapının temellerini atmayı planlıyor.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:18
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