 Oyuncu sayısı 24’e indirildi – Fotomaç – 21 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Oyuncu sayısı 24’e indirildi

    Oyuncu sayısı 24’e indirildi
    ile yollarını ayıran 'un güncel futbolcu sayısı 24'e indi. Fırtına'da Abdulkadir Ömür, Aytaç Kara, Furkan Taş, Kamil Ahmet, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Onur Kıvrak, Uğur Demirok, Uğurcan Çakır, Yusuf Erdoğan ve Yusuf Yazıcı şu anda yerli oyuncu listesinde yer alıyor.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Oyuncu sayısı 24’e indirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.