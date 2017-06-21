 Kucka savaşları – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Kucka savaşları

    Kucka savaşları

    Fırtına'nın menajerler vasıtasıyla ön anlaşma sağladığı 'ın Slovak yıldızı için G.Saray'ın ısrarla devreye girmesi yöneticileri çileden çıkarttı.

    Başkan 'nın bu konuyu G.Saray Başkanı ile konuşması beklenirken, transferle ilgili daha aceleci davranma kararı aldığı öğrenildi. Kucka'yı kiralamak için önümüzdeki günlerde Milano'ya gidecek Başkan Usta, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde ise herhangi bir sorunla karşılaşmadı.

    SARAL'DAN SERT TEPKİ
    Bu arada bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral da G.Saray'ın sürekli Kucka'ya talip olmasıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Saral, Twitter'dan "Trabzon'un ve 'un asaleti, geçmişi, sözü, eylemi ve duruşu tartışılmaz ortadadır. Bizim talip olduğumuza başkası sadece seyirci olur" diye yazarak tepki gösterdi.

    Yunus Emre SEL
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:27
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