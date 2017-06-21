Kucka savaşları
Fırtına'nın menajerler vasıtasıyla ön anlaşma sağladığı Milan'ın Slovak yıldızı Juraj Kucka için G.Saray'ın ısrarla devreye girmesi yöneticileri çileden çıkarttı.
SARAL'DAN SERT TEPKİ
Bu arada bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral da G.Saray'ın sürekli Kucka'ya talip olmasıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Saral, Twitter'dan "Trabzon'un ve Trabzonspor'un asaleti, geçmişi, sözü, eylemi ve duruşu tartışılmaz ortadadır. Bizim talip olduğumuza başkası sadece seyirci olur" diye yazarak tepki gösterdi.
Yunus Emre SEL
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:27
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
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