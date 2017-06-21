İki forvet iddiası

Trabzonspor’un Lech Poznan’ın forveti Dawid Kownacki ile SM Caen’in golcüsü İvan Santini için girişim yaptığı öne sürülüyor.

Karadeniz ekibinin devam eden transfer çalışmaları kapsamında iki yeni oyuncuyla daha ilgilendiği iddia edildi. Polonya basını bordo-mavililerin, Lech Poznan takımında forma giyen forvet Dawid Kownacki'yi istediğini yazarken, Hırvat basını da SM Caen'in golcüsü İvan Santini için girişim yapıldığını vurguladı. Geçtiğimiz sezon 33 maçta 12 gol atan 20 yaşındaki Kownacki için sadece Trabzonspor değil Sampdoria'nın da hamle yaptığı vurgulanırken, oyuncunun son dönemde yakaladığı çıkışın bu girişimlerde önemli payı olduğu ifade edildi.



GELMEYE SICAK BAKIYOR

Geride kalan sezonda 38 maçta 18 gol atan 28 yaşındaki Santini'nin ise Trabzonspor tarafından bir süredir takip edildiğini iddia eden Hırvat basını, oyuncunun da Trabzonspor'a gitmeye sıcak baktığını wöne sürdü. Bu konuda yakında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği dile getirildi.