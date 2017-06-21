İki forvet iddiası
Trabzonspor’un Lech Poznan’ın forveti Dawid Kownacki ile SM Caen’in golcüsü İvan Santini için girişim yaptığı öne sürülüyor.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Geride kalan sezonda 38 maçta 18 gol atan 28 yaşındaki Santini'nin ise Trabzonspor tarafından bir süredir takip edildiğini iddia eden Hırvat basını, oyuncunun da Trabzonspor'a gitmeye sıcak baktığını wöne sürdü. Bu konuda yakında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği dile getirildi.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:26
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
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