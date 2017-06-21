 Hedeflere varacağız – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Hedeflere varacağız

    Hedeflere varacağız
    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 34 maçın 32'sinde forma giyen kaleci Onur 2 bin 836 dakika ile bu alanda listenin ilk sırasında yer aldı. Yorgunluk attıklarını ve kısa bir süre sonra yeni sezon için toparlanacaklarını vurgulayan başarılı eldiven, "Yönetimimiz gerekli takviyeleri yapıyor. Sezona iyi başlayacak ve hedeflerimize varacağız" dedi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:27
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