Hedeflere varacağız

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 34 maçın 32'sinde forma giyen kaleci Onur 2 bin 836 dakika ile bu alanda listenin ilk sırasında yer aldı. Yorgunluk attıklarını ve kısa bir süre sonra yeni sezon için toparlanacaklarını vurgulayan başarılı eldiven, "Yönetimimiz gerekli takviyeleri yapıyor. Sezona iyi başlayacak ve hedeflerimize varacağız" dedi.