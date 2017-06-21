 Carlos Bacca işi zora girdi – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    işi zora girdi

    Carlos Bacca işi zora girdi
    Fırtına'da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, Milan'lı Carlos Bacca'dan gelen haberler can sıkıcı cinsten. İtalya'dan gelen haberlere göre Bacca 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle satışa sunulacak. Bacca için Premiere Lig takımlarından Arsenal ve Everton'un da devreye girdiği ve Trabzonspor'un işinin zorlaştığı belirtildi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:25
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