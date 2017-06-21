 ''Bayramda Avrupa’ya gidiyorum'' – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    ''Bayramda Avrupa’ya gidiyorum''

    ''Bayramda Avrupa’ya gidiyorum''

    A Spor’a konuşan Başkan , “Bayramda Avrupa’ya gidiyorum. Ama tatile değil, transfere...” diyerek müjdeyi verdi.

    Başkanı , dün düzenlenen iftar organizasyonunda camiayla buluştu. Başkan, program sonrasında A Spor'da muhabirimiz Yunus Emre Sel'in sorularını yanıtladı. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Usta, "3-4 oyuncuya ihtiyacımız var. Hata yapmak istemiyoruz. İsim açıklayamıyoruz çünkü bundan Trabzonspor zarar görüyor. Maliyetler artıyor. Sabırlı olunursa kısa sürede iki ismi taraftarla paylaşırdık" ifadelerini kullandı.

    DÖRT MEVKİYE İHTİYAÇ VAR
    Çalışmalarla ilgili bilgi veren Usta, "Bayramda Avrupa'ya gidiyorum. Bizde tatil. Ama ben tatile gitmiyorum. Görüştüğümüz birkaç oyuncu var. Onlarla ilgili biraz daha yol almamız gerekiyor. Bir stoper, iki farklı özellikli orta saha, bir de forvet almayı planlıyoruz" dedi. Başkan Muharrem Usta'nın Kucka ve Bacca transferleri için İtalya'ya gideceği öğrenildi.

    '3 TEMMUZ'DA FIFA'YA GİDİYORUZ'
    A Spor'a şike sürecinde izleyecekleri yolla ilgili de bilgi veren Başkan Muharrem Usta, "Biliyorsunuz, İsviçre'de bulunan hukukçularımızla, orada toplantılar gerçekleştirdik. İzlenebilecek yolları belirledik. Başvuru için hazırlıklarımızı tamamladık. Bir aksilik olmazsa, sembolik anlamı da dikkate alarak 3 Temmuz'da FIFA'ya başvurumuzu yapacağız" dedi. Usta, "Taraftarımız merak etmesin. Süreci takip ediyoruz. Bir yandan da 50. yılı daha coşkulu yaşamak uğraşıyoruz" ifadesini kullandı.

    GÜZEL GÜNLERİN AREFESİNE GELDİK
    Trabzonspor'un 50'inci yılının 2 Ağustos'ta bir çok şehirde coşkuyla kutlanacağını belirten Usta, "Biz taraftarımız bu yılı biraz daha coşkulu yaşasın istiyoruz. 50. yılın üzerimize getirdiği sorumluluklar var. Aslolan Trabzonspor'un eski başarılı günlerini yakalamak. Güzel günlerin arifesindeyiz. Ben buna gönülden inanıyorum" diye konuştu.

    GİTMESİ GEREKEN 8-9 OYUNCU VAR
    Takımdan gidecek oyuncularla ilgili de konuşan Usta, "'Şu anda bizim 8 veya 9 oyuncumuzun takımdan gitmesi gerekiyor. 6-7'si zaten kiradaydı. Trabzonspor'da çok oyuncu var diye bir eleştiri var ama çoğu alt yapıdan profesyonel yapılmış. Ne zaman gelen giden sayısı 3'e 4'e düşer o zaman Trabzonspor iyi takım olmuş demektir" dedi.

    CAMİA İFTARDA BULUŞTU
    Dün gerçekleştirilen iftar organizasyonuna Usta ile birlikte Vali Yücel Yavuz, belediye başkanları ve eski kulüp başkanları katıldı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
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