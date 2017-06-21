''Bayramda Avrupa’ya gidiyorum''
A Spor’a konuşan Başkan Muharrem Usta, “Bayramda Avrupa’ya gidiyorum. Ama tatile değil, transfere...” diyerek müjdeyi verdi.
DÖRT MEVKİYE İHTİYAÇ VAR
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Usta, "Bayramda Avrupa'ya gidiyorum. Bizde tatil. Ama ben tatile gitmiyorum. Görüştüğümüz birkaç oyuncu var. Onlarla ilgili biraz daha yol almamız gerekiyor. Bir stoper, iki farklı özellikli orta saha, bir de forvet almayı planlıyoruz" dedi. Başkan Muharrem Usta'nın Kucka ve Bacca transferleri için İtalya'ya gideceği öğrenildi.
'3 TEMMUZ'DA FIFA'YA GİDİYORUZ'
A Spor'a şike sürecinde izleyecekleri yolla ilgili de bilgi veren Başkan Muharrem Usta, "Biliyorsunuz, İsviçre'de bulunan hukukçularımızla, orada toplantılar gerçekleştirdik. İzlenebilecek yolları belirledik. Başvuru için hazırlıklarımızı tamamladık. Bir aksilik olmazsa, sembolik anlamı da dikkate alarak 3 Temmuz'da FIFA'ya başvurumuzu yapacağız" dedi. Usta, "Taraftarımız merak etmesin. Süreci takip ediyoruz. Bir yandan da 50. yılı daha coşkulu yaşamak uğraşıyoruz" ifadesini kullandı.
GÜZEL GÜNLERİN AREFESİNE GELDİK
Trabzonspor'un 50'inci yılının 2 Ağustos'ta bir çok şehirde coşkuyla kutlanacağını belirten Usta, "Biz taraftarımız bu yılı biraz daha coşkulu yaşasın istiyoruz. 50. yılın üzerimize getirdiği sorumluluklar var. Aslolan Trabzonspor'un eski başarılı günlerini yakalamak. Güzel günlerin arifesindeyiz. Ben buna gönülden inanıyorum" diye konuştu.
GİTMESİ GEREKEN 8-9 OYUNCU VAR
Takımdan gidecek oyuncularla ilgili de konuşan Usta, "'Şu anda bizim 8 veya 9 oyuncumuzun takımdan gitmesi gerekiyor. 6-7'si zaten kiradaydı. Trabzonspor'da çok oyuncu var diye bir eleştiri var ama çoğu alt yapıdan profesyonel yapılmış. Ne zaman gelen giden sayısı 3'e 4'e düşer o zaman Trabzonspor iyi takım olmuş demektir" dedi.
CAMİA İFTARDA BULUŞTU
Dün gerçekleştirilen iftar organizasyonuna Usta ile birlikte Vali Yücel Yavuz, belediye başkanları ve eski kulüp başkanları katıldı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:29
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
''Bayramda Avrupa’ya gidiyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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