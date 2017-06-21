 Asist kralı dinleniyor – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Asist kralı dinleniyor

    Asist kralı dinleniyor
    Bordo-mavili takımda bu sezon en çok gol pası veren oyuncu devre arası takıma katılan oldu. 'da çıktığı 17 maçta 7 asist yapan Olcay'ı, 18 karşılaşmada 6 asistle Yusuf Yazıcı takip etti. Şu anda tatilde olan tecrübeli orta saha oyuncusu, İnstagram hikayeleri ile resim paylaşarak takipçilerini bilgilendiriyor.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:28
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