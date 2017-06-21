 Anlamını biliyoruz – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Anlamını biliyoruz

    Anlamını biliyoruz
    Karadeniz ekibinin savunma oyuncusu , bordo-mavili kulübün hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirtti. Geçtiğimiz sezon 6 golle takımın en skorerlerinden olan 28 yaşındaki stoper, "Bu takımın ve şehrin hedeflerini çok iyi biliyoruz. 50. yılımızın anlamının da farkındayız. Kimse merak etmesin, şampiyon olacağız" diye konuştu.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:19
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