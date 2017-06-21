Bordo-mavili takımın Arjantinli sol beki Mas'a Hollanda devi Ajax talip oldu.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:23
-
Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
-
Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
-
Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
Ajax, Mas için teklif yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.