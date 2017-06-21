 Ajax, Mas için teklif yapacak – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    , için teklif yapacak

    Ajax, Mas için teklif yapacak

    Bordo-mavili takımın Arjantinli sol beki 'a Hollanda devi talip oldu.

    Hollanda basını, 'ın için 4.5 milyon dolarlık teklif yaptığı, gerekirse bu fiyatı 6-7 milyon dolara yükseltebileceği ifade edildi. Trabzonspor'un ise şu anda Mas'ı bırakmayı düşünmediği ancak rakamın çok iyi noktalara gelmesi ve takasta aynı bölge ya da ihtiyaca göre futbolcu verilmesi halinde transfere yeşil ışık yakacağı ifade edildi. Mas devre arasında San Lorenzo'dan 1.5 milyon euro'ya alınmıştı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:23
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