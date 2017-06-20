Yardım meleği Onazi
Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Onazi ülkesinde ihtiyacı olanlara yardım malzemelerini bizzat kendisi ulaştırıyor, yaptıkları ile büyük takdir topluyor.
ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR
Onazi 'nin bu davranışı büyük beğeni toplarken, genç futbolcunun daha önce de birçok kişiye gerek ekonomik, gerekse gıda yardımı anlamında önemli katkılar sağladığı belirtildi. Fırtına ile bu sezon 38 maça çıkıp 2 gol atan, 1 de asist yapan Onazi, Trabzon'da çocuklarla sokakta top oynaması, okullara gidip forma dağıtması ile dikkatleri üzerine çekmişti.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:31
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En yakını G.Saray
Toplam 16
Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
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