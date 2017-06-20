 Yardım meleği Onazi – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Yardım meleği

    Yardım meleği <a href="/index/onazi?id=fad4d0c0-40b8-46bf-b547-50bc998ee0f5" class="" rel="tag">Onazi</a>

    Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu ülkesinde ihtiyacı olanlara yardım malzemelerini bizzat kendisi ulaştırıyor, yaptıkları ile büyük takdir topluyor.

    Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Onazi, futbol yaşantısı dışında özel hayatında da büyük beğeni topluyor. Ülkesi Nijerya'da birçok amatör kulübe malzeme yardımı yapan Onazi ayrıca fakir ailelere de yaptığı yardımlarla dikkat çekiyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu son olarak geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte bir depo dolusu çeşitli gıda malzemesini bizzat kendisi taşıyarak ve paketleyerek, ekonomik olarak imkanı olmayan ailelere ulaştırmayı başardı.

    ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR
    'nin bu davranışı büyük beğeni toplarken, genç futbolcunun daha önce de birçok kişiye gerek ekonomik, gerekse gıda yardımı anlamında önemli katkılar sağladığı belirtildi. Fırtına ile bu sezon 38 maça çıkıp 2 gol atan, 1 de asist yapan , Trabzon'da çocuklarla sokakta top oynaması, okullara gidip forma dağıtması ile dikkatleri üzerine çekmişti.

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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