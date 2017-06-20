 Visca’dan yeşil ışık – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    ’dan yeşil ışık

    Visca’dan yeşil ışık

    Trabzonspor’un listesinde olan 27 yaşındaki sağ kanat: Başakşehir’den ayrılma zamanı geldi. Büyük takımlardan birine gitmeye asla itiraz etmem.

    Bordo-mavililerin listesinde olan Başakşehirli , transfere yeşil ışık yaktı. Başakşehir'de altı sezonun ardından yeni bir meydan okuma arayışı için zamanın geldiğini belirten 27 yaşındaki sağ kanat, "Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde etmiş ve Başakşehir'de harika günler geçirmiş olsam da hayatımda ve kariyerimde yenilik için zamanın geldiğini düşünüyorum. Bazı isteklerim var ancak şimdilik bu sır olarak kalsın. Ama şunu söyleyebilirim ki Türkiye'nin en büyük takımlarına transfer olmaya asla itiraz etmem. Menajerlerime güvenim tam. Onlar benim için her zaman en iyisini yaptı. Kimle anlaşırlarsa anlaşsınlar yanlış yapmayacaklardır" ifadesini kullandı. Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımından 2011'de Başakşehir'e transfer olan Visca'nın 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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