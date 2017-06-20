 Trabzon’un elçisi İbanez – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Trabzon’un elçisi İbanez

    Trabzon’un elçisi İbanez
    Karadeniz ekibinden ayrılması beklenen Luis İbanez, tatilini ülkesi Arjantin'de geçiriyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği 28 yaşındaki tangocu, ülkesine götürdüğü formaları dağıtarak Trabzonspor'un elçisi gibi çalışıyor. Tecrübeli sol bek, "Geleceğimle ilgili ne olacağını bilmiyorum. Geçtiğimiz sezon şanssız bir dönem geçirdim, pek oynayamadım" dedi.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:41
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