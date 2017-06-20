 Rodriguez sesleri – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Rodriguez sesleri

    Rodriguez sesleri
    Karadeniz ekibinin , Ersun Yanal'ın daha önce de istediği Arjantinli stoper ile yeniden ilgilendiği öğrenildi. Bordo-mavililerin, İtalya Seri A ekibi Fiorentina ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı ancak Arjantinli futbolcunun önceliğinin ülkesinden futbol oynamak olduğu belirtildi. Geride kalan sezonda Fiorentina forması ile 33 maçta forma giyen Rodriguez, 1 de gol kaydetti.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:51
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